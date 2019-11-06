Bloomberg: британский парламент не смог доказать "вмешательство РФ"

Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности не обнаружил доказательств вмешательства России в политику страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на источник, знакомый с содержанием доклада комитета по итогам расследования.

Документ ещё не был обнародован, однако 17 октября его передали в канцелярию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для утверждения. После этого его передали для утверждения спецслужбам.

Ранее генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил Бориса Джонсона в том, что тот препятствует публикации документа. Представители главы британского правительства опровергли обвинения и пояснили задержку публикации тем, что документ должен пройти дополнительные проверки, чтобы исключить возможность разглашения секретных данных.

Грив утверждает, что обычно такая проверка длится не более десяти дней, однако публикация доклада может затянуться, поскольку в среду был распущен британский парламент. Документ может быть опубликован уже после проведения досрочных парламентских выборов, которые намечены на 12 декабря.