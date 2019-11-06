Более 20 европейских создают альтернативу Visa и MasterCard

Около 20 европейских банков создают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить американские MasterCard и Visa. Об этом узнало французское информационное агентство AFP. Европейская платежная система получит название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Источники AFP утверждают, что систему начали создавать ещё в 2017 году, когда перед Европейским центральным банком стала задача обеспечить независимость платежей Евросоюза. Официально ни одна финансовая организация не подтвердила, что участвует в подобном проекте. Источники агентства отмечают, что над системой работают крупнейшие игроки рынка, в том числе и немецкий Deutsche Bank.