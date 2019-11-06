Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским

Экс-сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад призвал США признать российскую принадлежность Крымского полуострова. По его мнению, это один из важных этапов на пути улучшения дипломатических отношений между Западом и Российской Федерацией. Об этом Ортблад написал в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Бывший дипломат утверждает, что США на данный момент используют другую практику - практику санкций, однако она не даёт никаких результатов, поэтому штаты вынуждены пойти на компромисс. Отрблад считает, что признание Крыма российской территорией со стороны США станет "разумным решением", поскольку население полуострова всегда было преимущественно русскоязычным.