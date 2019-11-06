Шведский депутат призвал вступить в НАТО из-за "российской агрессии"

Депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Бориана Оберг внес на рассмотрение парламента законопроект о "скорейшем вступлении страны в НАТО из-за российской агрессии". Парламентарий утверждает, что шведским властям необходимо "как можно скорее" подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Оберг считает, что Стокгольму не нужно заниматься изучением "последствий" после вступления в НАТО, поскольку может стать "слишком поздно". Североатлантический альянс - единственная надежда Швеции на военную поддержку, в случае нападения России - утверждает депутат.

Парламентарий считает, что увеличивающаяся военная напряженность в мире свидетельствует о том, что Стокгольму стоит прекратить следовать "политике нейтралитета". Оберг приводит в пример "агрессию России" на Украине и утверждает, что это показывают настоящую "позицию" Российской Федерации.