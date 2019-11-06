В Таджикистане боевики атаковали погранзаставу. Есть погибшие

Около 20 вооруженных боевиков напали на погранзаставу на таджикско-узбекской границе, в 60 километрах к западу от Душанбе. Группе нападавших удалось завладеть пятью автоматами.

Сотрудники МВД провели спецоперацию, в ходе которой 15 боевиков были уничтожены, остальные были обезврежены и взяты под стражу.

На месте работает оперативно-следственная группа, которая расследует происшествие. Боевиками были убиты один солдат погранслужбы и один сотрудник полиции. Оперативники пытаются установить личности нападавших.