Киевский генпрокурор заявил, что народ требует "крови и посадок"

Украинский народ требует "посадок и крови". Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает издание Gordonua. com.

По словам генпрокурора, для возвращения доверия к ведомству требуются решительные действия и, как минимум, громкие дела. Рябошапка напомнил, что, по данным статистики социологической группы "Рейтинг", 63% украинцев не доверяют прокуратуре. И именно поэтому, по его словам, "громкие посадки" на Украине скоро начнутся.

"Общество слишком устало от несправедливости. Мы не всегда можем и должны дать ему то, чего оно ожидает. И если сейчас требуют от нас быстрых посадок или крови, мы должны донести до общества, что быстрые посадки возможны тогда, когда достаточно материалов", — объяснил Рябошапка.

В сентябре Рябошапка пообещал "изысканные посадки" чиновников. "Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое, возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом", — сказал он.

Напомним, что, как писала ранее Правда. ру, 11 сентября президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. В момент подписания документа украинский лидер заявил, что в стране больше не будет "касты неприкосновенных".

Фото: uk.m. wikipedia.org