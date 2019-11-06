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Источник Правда.Ру

Экс-депутат Рады поименно назвал тех, кто пытается свергнуть Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина print

 "Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать лодку, шатать", — сказала экс-глава украинского Минюста Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина". Но кто эти люди — умолчала.

Это исправил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам украинского политика, личности тех, кто стоит за попытками свергнуть Зеленского, тоже хорошо известны.

"Во-первых, это, конечно, Петр Порошенко. Во-вторых, американские демократы, которые развязали гражданскую войну в Донбассе. В-третьих, представители отдельных европейских элит, которые являются сообщниками госпереворота на Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд тоже виноваты. Потому что они молчали в 2014 году. И это ни для кого не секрет. Все понимают, благодаря кому на Украине сегодня бесчинствуют радикалы. И Лукаш понимает, только имена испугалась назвать. А я не боюсь", — заявил Алексей Журавко, пишет сегодня ФАН.

По мнению Журавко, имея таких врагов, Зеленскому будет сложно удержать власть. Поскольку "заинтересованных в том, чтобы он оставил свой пост, очень много".

"Если он продолжит вести себя, как мямля, досрочные выборы нового президента Украины неминуемы. Запад профинансирует новый Майдан, который будет осуществлен руками все тех же незаменимых нациков. А кто за ними стоит? Глава украинского МВД Арсен Аваков, которому не выгодно, чтобы ситуация в стране стабилизировалась, потому что он первый сядет за свои преступления, совершенные при Порошенко.

За убийствами собственного народа в Донбассе стоят и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и бывший спикер Рады Андрей Парубий, и экс-глава СБУ, работавший на американские спецслужбы, Валентин Наливайченко. Как и Порошенко, они все виноваты в братоубийственной войне. Они все на ней заработали. Нужно, чтобы они за это ответили по всей строгости закона. Но о них забыли. А они тихонько объединяются за спиной Зеленского, чтобы завалить его, как политического кабана", — цитирует ФАН экс-депутата Рады.

Напомним, что, как писала Правда. ру, некоторая часть украинского электората уже демонстрирует свое недовольство действиями президента Зеленского.

Фото: twitter. com

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