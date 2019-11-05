Китай отказался от участия в переговорах с РФ и США по разоруженинию

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и КНР планируют прийти к согласию в США в сфере контроля над вооружениями, особенно если вопрос касается ядерного оружия.

Гэн Шуан, Официальный представитель Поднебесной, заявил, что Китай имеет довольно четкую позицию. В Китае считают, что нет каких-либо причин и условий для проведения трехсторонних переговоров по разоружению с участием США и РФ. Китай не будет участвовать в переговорах.

Он отметил, что США имеют самый большой и современный ядерный арсенал, поэтому несут особую ответственность.

Гэн Шуам считает, что США должны отозваться на призывы РФ продлить СНВ -3, сократить количество ядерного, чтобы создать условия для вступления в переговоры других ядерных стран.

Фото: twitter.com