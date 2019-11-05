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Источник Правда.Ру

Forbes: почему санкции США оказались совсем не гуманным оружием

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Forbes сообщает, что, несмотря на популярное мнение о том, что санкции могут заставить противников США поменять свое поведение без военных действий, на практике же данные меры способны причинить людям не меньший ущерб, чем реальные боевые действия.

В качестве примера издание приводит Северную Корею: всеобъемлющие санкции, которые должны пропускать предметы первой необходимости, накладывают запрет на поставки смежных изделий, что приводит к тому, что в заложниках у США оказалось население целой страны.

Применение экономическим санкций является одним из главных инструментов внешней политики США. Используя санкции, США управляет поведением многих стран — от России и Венесуэлы до Ирана и Северной Кореи.

Согласно докладу движения "Даешь мир в Корее", широкомасштабные санкции способны принести населению не меньший ущерб, чем боевые действия.

За последние годы "умные санкции" против северокорейских элит и оборонного сектора сильно ужесточились. Авторы доклада считают, что данные меры привели к "практически полному запрету на торговлю с Северной Кореей".

В теории данные санкции не должны распространяться на предметы первой необходимости, но из-за бюрократии под запретом оказываются поставки жизненно важных вещей. В частности, под запрет попадают транспортировка промышленного оборудования, транспортных средств и поставок таких ресурсов как железо и сталь. Часто это мешает импорту сельскохозяйственной техники и медицинских изделий. 

Данные меры приводят к сокращению сельхозпроизводства и экспорта. Отсутствие доступа к ресурсам первой необходимости (например, топливу)мешает людям быстро добираться до медучреждений. Несмотря на то, что данные меры мешают жить населению Северной Кореи, они практически никак не повлияли на "режим" в этой стране.

По словам одного из авторов доклада Генри Ферона,  санкции противоречат нормам международного права.

Выход из данной ситуации в том, что нужно разрешить ряд вопросов в области безопасности на Корейском полуострове путем снятия санкций и сокращения ядерной программы Пхеньяна, выработать пункты мирного договора, который прекратит Корейскую войну. Сейчас же нужно сделать все, чтобы пересмотреть санкции, которые приводят к негативным гуманитарным последствиям. 

Также политика использования санкций негативно отразилась и на населении Ирана, ударив по его среднему классу. Данные меры не привели ни к какому политическому ущербу и сильно осложнили работу сторонников демократии и прав человека.

Но точечные санкции могут занять свое место во внешней политике. Например, это касается запрета на поставки оружия репрессивным режимам как в Саудовской Аравии в контексте войны в Йемене.

Фото: twitter.com

Темы сша иран санкции северная корея
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