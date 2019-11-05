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Источник Правда.Ру

Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал обещание о том, что Украина вступит в НАТО.

В интервью украинскому телеканалу Столтенберг заявил, что все члены североатлантического альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО пообещал, что НАТО будет помогать Украине модернизировать общество и проводить реформы, чтобы Украина могла вступить в альянс.

На вопрос одного из журналистов о том, не оставит ли НАТО Украину "серой зоной" между Европой и Россией, Столтенберг ответил, что Киев - один из 40 партнеров для альянса. 

Также он добавил, что Киеву для того, чтобы быть полноценным членом НАТО, нужно подумать, что НАТО может сделать совместно с Украиной.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО пытается ухудшить ситуацию на Украине. Она считает, что НАТО опять предъявляет РФ не обоснованные обвинения. Захарова отметила, что НАТО не принимает во внимание предпринимаемые усилия в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Фото: twitter.com

Темы нато украина йенс столтенберг
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