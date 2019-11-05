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Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Донбасс под руководством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина превращается в "отстойник" и "клоаку".

Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью блогеру Максиму Калашникову, опубликованому на youtube-канале "Рой-ТВ".

"Там просто клоака! Там не ад — в аду горит огонь, черти бегают. А здесь клоака, безнадежная, грязная, унылая клоака. Вот во что превратили Донбасс! Делается все, чтобы превратить это в полный отстойник, вонючую канаву", — заявил бывший министр обороны ДНР.

По его словам, на Донбассе остались еще люди, которые искренне готовы сражаться, "что-то живое есть", но все это разваливается, потому что ДНР на сегодняшний день руководит "мошенник, который привел к власти таких же, как сам".

Стрелков утверждает, что похожих взглядов придерживаются и многие жители Донбасса.

По мнению экс-министра, делается все возможное для того, чтобы дискредитировать "о очередной раз русский мир".

"Когда ставят руководить "республикой" конченного патентованного жулика! Его шеф сидел в России в тюрьме. Он ставит точно таких же. Там клеймо ставить негде из-за уголовных преследований за жульничество включительно!" — утверждает Стрелков.

Ранее Стрелков в интервью "Национальной службе новостей" заявил о том, что Киев в последнее время ищет любой предлог для разрыва Минских соглашений. По его мнению, украинские власти в любой момент готовы разорвать все имеющиеся договоренности, а различные скандальные и неоднозначные высказывания представителей политического класса страны лишь подготавливают для этого плацдарм.

Фото: © YouTube

 

Темы днр донбасс денис пушилин игорь стрелков максим калашников экс-министр обороны
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