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Нездоровый мужчина предупредил ФБР о российских "жучках" в ушах людей

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 В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, мужчина пытался предупредить ФБР, что Россия, якобы, тайно управляет людьми на расстоянии с помощью вживляемых в тело "жучков".

При этом его действия в ФБР сочли подозрительными и вызвали взрывотехников, передает WXPI.

Инцидент, по данным издания, произошел на минувшей неделе. Водитель, который уже задержан, но имя его не называется, оставил свою машину у офиса ФБР в южной части города и ушел.

На автомобиле белой краской было написано, что Россия "вставляет людям в уши" некие микроустройства и по радио передает тайные закодированные сигналы, которые, будучи преобразованными в звук, гипнотически воздействуют на подсознание.

Сотрудники ФБР, полицейские и взрывотехники обследовали автомобиль, после чего машину эвакуировали. Позже мужчина добровольно явился в офис ФБР. Как заявили в ведомстве, у него предположительно психическое расстройство, точный диагноз пока неизвестен.

В ходе отработки инцидента правоохранители предупредили о возможной опасности близлежащие заведения и центр помощи жертвам насилия.

Фото: © WXPI

Темы фбр жучки россия психически нездоровый
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