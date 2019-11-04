Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл причины несостоявшегося разведения сил в Петровском на пресс-конференции. Он пояснил журналистам, что несколько дней назад в районе разведения сил СММ ОБСЕ зарегистрировала обстрелы.

Об этом ранее говорил и министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Глава украинского Минобороны утверждал, что дата разведения сил в населенном пункте Петровское будет пересмотрена из-за зарегистрированных обстрелов.

"Что касается неразведения сил в районе Петровского, то вы должны знать, что, по нашим оценкам, разведение сил можно выполнять только при соблюдении режима тишины. Разведение должно было пройти сегодня, но из-за несоблюдения семидневного режима тишины мы перенесли дату", - сообщил Пристайко.

Глава украинского МИД подчеркнул, что после разведения сил в Петровском будут выполнены все условия для проведения саммита в "нормандском формате".