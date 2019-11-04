Глава российского правительства Дмитрий Медведев ответил на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о "чужих войнах", в которые якобы втягивали Белоруссию. Политик напомнил, что во время российско-французской войны 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войны люди защищали свои земли от захватчиков.
"Я хотел бы попросить Александра Лукашенко не бросать тень на людей, которые защищали свои земли от захватчиков, будь то жители России или Белоруссии. Защита своих земель - это явно не участие в чужих войнах", - пояснил Медведев.
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