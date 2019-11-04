Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ответил на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о "чужих войнах", в которые якобы втягивали Белоруссию. Политик напомнил, что во время российско-французской войны 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войны люди защищали свои земли от захватчиков.