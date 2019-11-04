Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера

Мир print

В интернете разошлись фотографии, как американский школьник в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера показывает нацистские приветствия перед детьми из национальных меньшинств. Оказалось, что фотография была сделана на праздновании Хэллоуина в начальной школе Криксайд в штате Юта.

Власти округа Дэвис, где расположена школа, осудили проявления ненависти и начали служебное расследование. Один из преподавателей и директор школы были отстранены от работы на время разбирательств. Действия школьника в костюме Гитлера и его родителей осудила Объединенная Федерация евреев Юты.

Темы юта сша евреи костюм нацизм хэллоуин адольф гитлер начальная школа
Актуальная аналитика
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Здоровье
Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
Силовые структуры
Гражданская война на Балканах. Факты.
Новости Все >
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
Последние материалы
Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Гражданская война на Балканах. Факты.
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти
Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Открытия
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Соломон Соловьев Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Минздрав установил ограничение на потребление соли
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
ТОП-7 пирогов мировой кухни
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
США на грани гражданской войны
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ