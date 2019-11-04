Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера

В интернете разошлись фотографии, как американский школьник в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера показывает нацистские приветствия перед детьми из национальных меньшинств. Оказалось, что фотография была сделана на праздновании Хэллоуина в начальной школе Криксайд в штате Юта.

Власти округа Дэвис, где расположена школа, осудили проявления ненависти и начали служебное расследование. Один из преподавателей и директор школы были отстранены от работы на время разбирательств. Действия школьника в костюме Гитлера и его родителей осудила Объединенная Федерация евреев Юты.