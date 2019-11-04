Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад

Мир print

На канадской части реки Ниагара в 1918 году огромная 20-метровая баржа сорвалась с буксира и была затоплена. Конструкция баржи застряла на скалах и с тех пор являлась местной достопримечательностью, однако сейчас есть большая вероятность, что она упадет с Ниагарского водопада.

Последние несколько дней на реке Ниагара наблюдались ураганный ветер и огромные волны. Эти природные явления сдвинули застрявшую баржу со скал. Затопленное судно отнесло вниз по течению уже на 50 метров. Местные власти не исключают, что волны могут привести баржу к Ниагарскому водопаду, где она упадет с большой высоты.

Темы баржа канада ниагара ураганный ветер ниагарский водопад
Актуальная аналитика
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Здоровье
Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
Силовые структуры
Гражданская война на Балканах. Факты.
Новости Все >
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
Диетолог рассказала о продуктах, которые ухудшают настроение
Последние материалы
Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Гражданская война на Балканах. Факты.
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти
Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Открытия
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Соломон Соловьев Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Минздрав установил ограничение на потребление соли
В Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
ТОП-7 пирогов мировой кухни
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
Эксклюзив от Джигурды: актер рассказал, как побьет Малахова
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
70-летняя Алла Пугачева взяла 10-летнюю паузу в карьере
В ДНР заявили о готовности провести разведение сил в Петровском
США на грани гражданской войны
Скандально известный журналист Бабченко сбежал из Украины
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ