Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад

На канадской части реки Ниагара в 1918 году огромная 20-метровая баржа сорвалась с буксира и была затоплена. Конструкция баржи застряла на скалах и с тех пор являлась местной достопримечательностью, однако сейчас есть большая вероятность, что она упадет с Ниагарского водопада.

Последние несколько дней на реке Ниагара наблюдались ураганный ветер и огромные волны. Эти природные явления сдвинули застрявшую баржу со скал. Затопленное судно отнесло вниз по течению уже на 50 метров. Местные власти не исключают, что волны могут привести баржу к Ниагарскому водопаду, где она упадет с большой высоты.