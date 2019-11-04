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Источник Правда.Ру

Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа

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Исполнительный директор компании McDonald's Стив Истербрук был уволен со свой должности из-за нарушения корпоративных правил. Сам Истербрук написал совету директоров компании письмо, в котором признал, что совершил ошибку. Он также назвал правильным решение руководства уволить его.

Примечательно, что 52-летний Стив Истербрук разведен. Он возглавлял McDonald's с 2015 года. За это время рыночная стоимость компании выросла почти в два раза, но количество посетителей ресторанов сети в американском сегменте снизилось. Эксперты объясняют это тем, что в США растет популярность на здоровое питание, а компания не успевает дорабатывать свой ассортимент под этот тренд. 

Темы mcdonald's увольнение стив истербрук служебный роман корпоративные правила
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