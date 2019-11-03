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Столтенберг не поддержал идею исключить Турцию из НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса прекратить делать заявления об исключении Турции из рядов организации. По его мнению, Турция была и остается важным союзником альянса, который имеет законные права на обеспечение своей безопасности.

Столтенберг подчеркнул, что турецкие военнослужащие внесли "решающий вклад" в борьбе с терроризмом в Сирии. Также генсек НАТО вспомнил о том, что Турция принимает наибольшее количество сирийских беженцев - уже более 3,6 миллионов человек.

"Ни один наш союзник не пострадал так от сирийских террористов, как Турция", - подвел итог Столтенберг.

По словам генсека альянса, в НАТО нет четкого механизма, который мог бы приостановить членство или вовсе исключить страну из организации.

Темы нато сирия турция беженцы террористы источник мира военная операция йенс столтенберг
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