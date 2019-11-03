Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил сообщения о своем бегстве из Украины. О причинах своего отъезда он написал в Facebook. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский журналист Евгений Киселёв рассказал о бегстве Аркадия Бабченко в Европу.
Бабченко сразу же "поблагодарил" Киселёва за то, что он не раскрыл его новое место жительства. Сам журналист объяснил свой отъезд тем, что "он обещал покинуть Украину в случае победы кандидата Х".
"Я сказал - я сделал. Проблем не вижу. Я к вам ещё на "абрамсе" приеду, это тоже моё обещание, которое я выполню. Последние полгода многие писали мне в соцсетях, что они сделали выбор и Зеленский их президент, а мне рекомендовали "ответить за базар" и свалить. Вот и я свалил. Процесс "я сваливаю" запущен", - пояснил журналист в Facebook.
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