Бабченко подтвердил бегство из Украины: процесс "я сваливаю" запущен

Российский журналист Аркадий Бабченко подтвердил сообщения о своем бегстве из Украины. О причинах своего отъезда он написал в Facebook. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский журналист Евгений Киселёв рассказал о бегстве Аркадия Бабченко в Европу.

Бабченко сразу же "поблагодарил" Киселёва за то, что он не раскрыл его новое место жительства. Сам журналист объяснил свой отъезд тем, что "он обещал покинуть Украину в случае победы кандидата Х".