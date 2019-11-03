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HR: Дженнифер Энистон стала самой популярной среди актеров и актрис

Мир print

Известная американская актриса Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных актеров и актрис, который составил The Hollywood Reporter. Издание сформировало список на основе исследования компании MVPindex, сотрудники которой изучали предпочтения пользователей популярных соцсетей.

В середине октября Энистон решилась зарегистрировать учетную запись в Instagram. Первой публикацией актрисы стало совместное фото с актерами сериала "Друзья", набравшая 6 миллионов лайков за первые десять часов. За сутки на страницу Энистон подписались почти 4 миллиона пользователей, сейчас на актрису в Instagram подписаны 18 миллионов человек.

В прошлых версиях списка первое место занимал Дуэн "Скала" Джонсон. Дженнифер Энистон сместила его на вторую позицию. Третье место заняла Лили Рейнхарт.

Темы сериал друзья актриса рейтинг the hollywood reporter дженнифер энистон дуйэн скала джонсон
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