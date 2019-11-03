HR: Дженнифер Энистон стала самой популярной среди актеров и актрис

Известная американская актриса Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных актеров и актрис, который составил The Hollywood Reporter. Издание сформировало список на основе исследования компании MVPindex, сотрудники которой изучали предпочтения пользователей популярных соцсетей.

В середине октября Энистон решилась зарегистрировать учетную запись в Instagram. Первой публикацией актрисы стало совместное фото с актерами сериала "Друзья", набравшая 6 миллионов лайков за первые десять часов. За сутки на страницу Энистон подписались почти 4 миллиона пользователей, сейчас на актрису в Instagram подписаны 18 миллионов человек.

В прошлых версиях списка первое место занимал Дуэн "Скала" Джонсон. Дженнифер Энистон сместила его на вторую позицию. Третье место заняла Лили Рейнхарт.