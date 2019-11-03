Шестерых россиян наградили в Японии орденом Восходящего солнца

Японское правительство приняло решение наградить шестерых россиян орденом Восходящего солнца. Вторая степень ордена (на шейной ленте со звездой) была вручена спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.

Третьей степени ордена Восходящего солнца (на шейной ленте с золотыми лучами) удостоились бывший ректор Сахалинского Государственного университета Борис Мисиков, бывший космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, а также глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Председателя общественно-культурной организации "Общество дружбы с Японией" Александра Луговца наградили четвертой степенью ордена (с золотыми лучами и розеткой). Шестой степенью ордена Восходящего солнца (с серебряными лучами) была награждена руководитель группы икэбана "Подсолнух" из Санкт-Петербурга Ольга Мальцева.