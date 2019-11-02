Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
Хаависто утверждает, что Киеву в срочном порядке необходимо провести разминирование линии разграничения в Донбассе, поскольку сейчас Украина является одной из самых загрязненных минами стран.
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорил, что Киев не будет оплачивать восстановительные работы над территориями, которые находятся вне его юрисдикции. Криклий имел ввиду самопровозглошенные ДНР и ЛНР.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.