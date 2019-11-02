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Финляндия заплатит за разминирование Донбасса

Мир » Бывший СССР print

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.

Хаависто утверждает, что Киеву в срочном порядке необходимо провести разминирование линии разграничения в Донбассе, поскольку сейчас Украина является одной из самых загрязненных минами стран.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий говорил, что Киев не будет оплачивать восстановительные работы над территориями, которые находятся вне его юрисдикции. Криклий имел ввиду самопровозглошенные ДНР и ЛНР.

Темы киев украина донбасс финляндия пекка хаависто разминирование донбасса
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