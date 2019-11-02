Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram

В Кувейте продавали женщин в качестве домработниц. Объявления о продаже размещали в Instagram с хэштегом "maids for sale". Продавцы размещали предложения и в других сервисах от Google и Apple. Расследование провели журналисты BBC.

После публикации статьи, власти Кувейта потребовали от работорговцев прекратить деятельность, а также удалить объявления из соцсетей. Кувейтское управление по трудовым ресурсам проводит расследование против местного полицейского, который продал 16-летнюю девушку через приложение. Мужчине грозит арест а также выплата компенсации пострадавшей.

Администрация Instagram и Facebook опубликовали пресс-релиз, в котором заявили об удалении всех объявлений о продаже людей.