В Кувейте продавали женщин в качестве домработниц. Объявления о продаже размещали в Instagram с хэштегом "maids for sale". Продавцы размещали предложения и в других сервисах от Google и Apple. Расследование провели журналисты BBC.
После публикации статьи, власти Кувейта потребовали от работорговцев прекратить деятельность, а также удалить объявления из соцсетей. Кувейтское управление по трудовым ресурсам проводит расследование против местного полицейского, который продал 16-летнюю девушку через приложение. Мужчине грозит арест а также выплата компенсации пострадавшей.
Администрация Instagram и Facebook опубликовали пресс-релиз, в котором заявили об удалении всех объявлений о продаже людей.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.