Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград

Министерство обороны России вручило медаль "Памяти героев отечества" гражданину Мексики Эдуардо Крусу. Награду передал её владельцу российских посол в Мексике Виктор Корнелли. Решение о награждении мексиканца принял лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Эдуардо Крус вместе с организацией "Вечный огонь" проводит регулярный мониторинг аукционов на наличие боевых наград России или Советского Союза. Мексиканц скупает эти лоты, а затем переправляет их в Минобороны РФ, чтобы там отыскали их владельцев.

По словам Виктора Корнелли, награда от Минобороны - это то немногое, чем Россия может отблагодарить Круса за его дела. Сам мексиканец рассказал, что уже переправил в Россию 16 наград, которые нашли своих владельцев или были переданы в музеи. Также Крус передал две награды в Донецкую народную республику.