Министерство обороны России вручило медаль "Памяти героев отечества" гражданину Мексики Эдуардо Крусу. Награду передал её владельцу российских посол в Мексике Виктор Корнелли. Решение о награждении мексиканца принял лично министр обороны России Сергей Шойгу.
Эдуардо Крус вместе с организацией "Вечный огонь" проводит регулярный мониторинг аукционов на наличие боевых наград России или Советского Союза. Мексиканц скупает эти лоты, а затем переправляет их в Минобороны РФ, чтобы там отыскали их владельцев.
По словам Виктора Корнелли, награда от Минобороны - это то немногое, чем Россия может отблагодарить Круса за его дела. Сам мексиканец рассказал, что уже переправил в Россию 16 наград, которые нашли своих владельцев или были переданы в музеи. Также Крус передал две награды в Донецкую народную республику.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.