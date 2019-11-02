Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана

Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве. Он утверждает, что во время госпереворота в Киеве на площади независимости работали грузинские снайперы. Об этом они сами рассказали юристу, напуганные смертями или пропажей их напарников.

Горошинский утверждает, что "грузинские специалисты" прибывали на Украину постепенно, небольшими группами по 10 человек. Всего таких групп было четыре. Эти группы использовались режимом Саакашвили для подавления протестов оппозиции, а также для похищения предпринимателей.

Из Тбилиси снайперы вылетали в Борисполь по поддельным паспортам. Также приезжих освобождали от контроля при проходе через таможню. Свободный проход через границу снайперам обеспечили экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, депутат Сергей Пашинский и военный инструктор из США Кристофер Брайан.

Адвокату об этом рассказали трое свидетелей - Цезари Баджалидзе, Александр Ревазишвили и Георгий Бежиташвили. Горошинский пояснил, что откровенность снайперов обусловлена тем, что они в последнее время слишком обеспокоены странными смертями и пропажами участников тех событий.