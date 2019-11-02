Власти Малайзии планируют отказаться от закупок самолетов в Европе в ответ на планируемое ограничение экспорта пальмового масла. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о готовности закупать самолеты в России. Об этом глава правительства рассказал на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
"Если страны Европы хотят нанести ущерб нашей экономике, снижая или ограничивая наш импорт, мы не будем спокойно на это смотреть, а ответим тем же. Мы будем закупать самолеты в России, а не европейского производства", - подчеркнул Мохамад.
Премьер-министр Малайзии призвал участников саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "стать единым фронтом и вместе выразить своё недовольство".
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.