Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским

Власти Малайзии планируют отказаться от закупок самолетов в Европе в ответ на планируемое ограничение экспорта пальмового масла. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил о готовности закупать самолеты в России. Об этом глава правительства рассказал на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Если страны Европы хотят нанести ущерб нашей экономике, снижая или ограничивая наш импорт, мы не будем спокойно на это смотреть, а ответим тем же. Мы будем закупать самолеты в России, а не европейского производства", - подчеркнул Мохамад.

Премьер-министр Малайзии призвал участников саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "стать единым фронтом и вместе выразить своё недовольство".