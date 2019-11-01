Власти Дели: столица Индии превратилась в газовую камеру

В Дели до 5 ноября будут закрыты все школы в связи с сильным загрязнением воздуха.

Глава городской администрации Арвинд Кеджривал заявил, что Дели уже напоминает "газовую камеру". Школьникам планируется раздать около 5 млн масок.

Кеджривал призвал жителей Дели прекратить сжигать мусор в городе. В случае выявления таких нарушителей он просил сообщать в специальную службу.

Одна из основных причин ухудшения качества воздуха в Индии — это поджигание полей в конце сезона. Это делают тысячи фермеров, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

В последних числах октября в Дели отмечали национальный праздник Дивали. Загрязнение воздуха сильно ухудшила празднование. Обычно в этот праздник жители Индии устраивают фестиваль огней, взрывают петарды и запускают фейерверки.

Кроме того, на экологии отражаются выхлопы автотранспорта, строительная пыль, промышленные выбросы.

Фото: twitter.com