Разводившую змей 36-летнюю женщину обнаружили мертвой с питоном на шее

В США в штате Индиана произошел трагический инцидент с женщиной, занимавшейся разведением змей.

Хозяйку рептилий обнаружили мертвой в питоном на шее.

Как сообщает телеканал WLFI, в городе Оксфорд сотрудники полиции обнаружили тело 36-летней Лоры Херст. Вокруг ее шеи обвился сетчатый питон. Длина змеи составляла около 2,5 метров.

В доме Лоры Херст было обнаружено около 140 змей.

Как сообщают сотрудники полиции, вероятно, женщину задушил питон. Но точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.

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