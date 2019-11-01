В США в штате Индиана произошел трагический инцидент с женщиной, занимавшейся разведением змей.
Хозяйку рептилий обнаружили мертвой в питоном на шее.
Как сообщает телеканал WLFI, в городе Оксфорд сотрудники полиции обнаружили тело 36-летней Лоры Херст. Вокруг ее шеи обвился сетчатый питон. Длина змеи составляла около 2,5 метров.
В доме Лоры Херст было обнаружено около 140 змей.
Как сообщают сотрудники полиции, вероятно, женщину задушил питон. Но точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.
Фото: pixabay.com
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