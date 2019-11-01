Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане

Адвокат бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о новых подробностях участия снайперов из Грузии в событиях, которые происходили в 2014 году на майдане Незалежности в Киеве.
Он сообщил, что на Украину в разное время приехали четыре группы грузинских снайперов, в каждой группе было по 10 человек. Все они выполняли политический заказ экс-президента Грузии М.Саакашвили. Они участвовали в подавлении народных протестов грузинской оппозиции, похищали украинских бизнесменов. Показания дали трое свидетелей.
По словам Горошинского, в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинские снайперы прошли по фальшивым документам без пограничного контроля. По словам адвоката, в этом, в частности, им помог бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.
как сообщили свидетели, Пашинский и депутат Верховной Рады Владимир Парасюко 20 января 2014 года стреляли по участникам акции протеста с балкона консерватории.
Снайперами было убито около сотни человек. Сейчас в этом подозревается Саакашвили.
Один из грузинских снайперов, Александр Ревазишвили, написал заявление, в котором признался, что является очевидцем событий на Майдане. Он дал показания в Генпрокуратуре Белоруссии. В заявление он указал, что готов участвовать в судебном допросе по видеосвязи, чтобы получить возможность изложить всю правду.
Как сообщил адвокат Горошинский, снайперы согласны давать интервью и принимать участие в съемках документальных фильмов, хотя им грозит уголовная ответственность.
В прошлом году, 14 февраля было выложено интервью с грузинскими гражданами, которые признавались в том, что именно они стреляли в протестующих. Тогда погибли 106 человек.
Фото: twitter.com
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