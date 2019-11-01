Госдепартамент США обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Чили

Госдепартамент США заявляет, что Россия, используя троллинг в соцсетях, оказывала влияние на события в Чилии.

Напомним, что протесты в Чили, вызванные недовольством жителей экономической ситуации в стране, начались в октябре. В частности, граждан возмутил рост цен на проезд в метро.

Власти Чили пошли на уступки и отменили повышение стоимости проезда. Однако, несмотря на это, акции протеста все равно продолжаются.

Представитель Госдепа США заявил, что ими были зафиксированы "явные признаки" того, что кто-то воспользовался ситуацией в Чили и "исказили ситуацию при помощи использования соцсетей и злоупотребления троллингом". Он отметил, что былаи выявлены признаки активности РФ в поддержку негативного исхода дебатов.

По словам представителя Госдепа США, иностранное вмешательство не было единственной причиной эскалации ситуации в Чили, но он считает. что Россия пыталась усилить разногласия и разжечь конфликт.

Власти Чили пока никак не прокомментировали данное заявление.

Стоит напомнить, что из-за массовых протестов, в ходе которого пострадало более тысячи человек, в Чили был введен режим ЧС.

МИД России заявил, что РФ отвергает обвинения США в попытках разжигания конфликта в Чили.

Фото: twitter.com