Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не собирается за свой счет заниматься восстановлением неподконтрольных ей территорий Донбасса, даже при условии, что они снова войдут в состав Украины.

Криклий считает, что Киев выделит деньги на восстановление Донбасса, только если Россия согласится выплатить "репарации".

Министр заявил, что "страна-агрессор" должна сначала вернуть территории, выплатить репарации, а потом уже Украина будет заниматься восстановлением территории.

По словам Криклия, Киев собирается восстанавливать только подконтрольную часть региона — но не за свой счет. Для этого в Кабмине будут привлекать инвесторов.

Фото: twitter.com