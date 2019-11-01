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Источник Правда.Ру

Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса

Мир » Бывший СССР » Украина print

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не собирается за свой счет заниматься восстановлением неподконтрольных ей территорий Донбасса, даже при условии, что они снова войдут в состав Украины.

Криклий считает, что Киев выделит деньги на восстановление Донбасса, только если Россия согласится выплатить "репарации".

Министр заявил, что "страна-агрессор" должна сначала вернуть территории, выплатить репарации, а потом уже Украина будет заниматься восстановлением территории.

По словам Криклия, Киев собирается восстанавливать только подконтрольную часть региона — но не за свой счет. Для этого в Кабмине будут привлекать инвесторов.

Фото: twitter.com

Темы киев донбасс украина владислав криклий
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