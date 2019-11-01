Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина не собирается за свой счет заниматься восстановлением неподконтрольных ей территорий Донбасса, даже при условии, что они снова войдут в состав Украины.
Криклий считает, что Киев выделит деньги на восстановление Донбасса, только если Россия согласится выплатить "репарации".
Министр заявил, что "страна-агрессор" должна сначала вернуть территории, выплатить репарации, а потом уже Украина будет заниматься восстановлением территории.
По словам Криклия, Киев собирается восстанавливать только подконтрольную часть региона — но не за свой счет. Для этого в Кабмине будут привлекать инвесторов.
Фото: twitter.com
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.