Лавров: Россия и Китай не планируют создание военного союза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и КНР в настоящее время очень стабильные. Но страны не обсуждали вопрос создания военного союза.

Как сообщил Лавров, отношения между Россией и Китаем никогда не находились на таком высоком уровне во всех сферах. Такое тесное сотрудничество является фундаментом двусторонних отношений, благодаря чему обеспечиваются интересы обеих стран.

Что касается военного союза, то ни Россия, ни Китай не планируют его создавать.

Фото: twitter.com