Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и КНР в настоящее время очень стабильные. Но страны не обсуждали вопрос создания военного союза.
Как сообщил Лавров, отношения между Россией и Китаем никогда не находились на таком высоком уровне во всех сферах. Такое тесное сотрудничество является фундаментом двусторонних отношений, благодаря чему обеспечиваются интересы обеих стран.
Что касается военного союза, то ни Россия, ни Китай не планируют его создавать.
Фото: twitter.com
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.