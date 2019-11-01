Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Это "величайшая охота на ведьм в американской истории", написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, что ранее большинство членов палаты представителей конгресса США одобрило резолюцию.
За принятие резолюции проголосовали 232 члена парламента. Для одобрения резолюции нужно было 218 голосов.
Фото: twitter.com
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