Конгресс США: процедура импечмента Трампа будет открытой

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа.

Законопроект переводит слушания по импичменту в новую фазу — они станут открытыми, что позволит всей Америке следить за поиском доказательств нарушения президентом конституции США.

В преддверии президентских выборов 2020 года глава Белого дома и его окружение окажутся в роли обвиняемых. Демократы надеются сделать расследование более эффективным. Однако, считают политологи, ситуация может измениться в любой момент, учитывая, что Дональд Трамп играет на обострение: уже после принятия резолюции он обвинил Конгресс в "охоте на ведьм" и отказался сотрудничать с законодателями, отмахнувшись от юридически обязывающего документа.

На появление резолюции президент США отреагировал в Твиттере. Он написал, что это "величайшая охота на ведьм в истории США". И добавил, что своим решением демократы наносят удар по Фондовому рынку.

Напомним, что Правда. ру писала о том, что еще 24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Поводом стали утечки, согласно которым глава Белого дома мог злоупотребить властью, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского предоставить компромат на вероятного демократического соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Большинство американцев высказались против импечмента, сам Трамп усмотрел в процедуре попытку госпереворота, а Белый дом обвинил демократов в оскорблении Конституции США.

Но 31 октября начало процедуры все же было одобрено. Подробнее читайте в материалах на сайте.

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