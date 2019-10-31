В Монголии задержали 800 граждан КНР по делу об отмывании денег

В Монголии сотрудники полиции задержали 800 граждан Китая. Также у них были изъяты жесткие диски и ПК в Улан-Баторе в рамках расследования об отмывании денег.

Граждане КНР были задержаны 29 октября в ходе рейдов, проводившихся в отелях и офисах.

В процессе обысков также было изъято 10 тысяч sim-карт. Нелегальный бизнес был связан с азартными онлайн-играми.

По словам сотрудников полиции, все граждане КНР будут депортированы на родину, так как в Монголии нет условий для того, чтобы содержать их всех в тюрьме. Задержанные граждане Китая прибыли в Монголию в августе по туристическим визам.

Фото: twitter.com