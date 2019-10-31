Полиция США обнаружила угнанный 38 лет назад Chevrolet Corvette

В США сотрудники полиции города Ливония обнаружили автомобиль Chevrolet Corvette, который был угнан 38 лет назад. Несмотря на то, что машине уже много лет, она оказалась в нормальном состоянии. Пробег машины составил около 18 000 км.

Сотрудники полиции проверили vin машины через базу данных, но так и не смогли идентифицировать его.

Но детектив Холл, который проходил подготовку по расследованию случаев угона, выяснил, что у машины была поддельная табличка с номером. Он обнаружил подлинный идентификационный номер машины. В итоге выяснилось, что автомобиль угнали еще в 1981 году в городе Понтиак.

Сотрудники полиции еще проводят расследования с целью найти законного владельца автомобиля и выяснить, выплатила ли ему страховая компания компенсацию за угнанный Chevrolet Corvette.

Фото: twitter.com