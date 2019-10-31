СМИ: в США разрабатывают стратегию нападения на Крым и Дальний Восток

Американское правительство рассматривает новые методы, которые помогут "сдерживать" Россию и Китай. Так, одна из стратегий рассматривает нападение на Крым, а вторая — на Дальний Восток, сообщает Foreign Policy.

По словам авторов статьи, в США сейчас готовятся к "эпохе великодержавного соперничества". В связи с этим некоторые должностные лица в правительстве США выступают за "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек".

Данная стратегия заключается в том, что так как США имеют свободный доступ к любой точке мира, то они могут воспользоваться этим и нанести серьезный ущерб Китаю и РФ.

Так, если США захватят страны Прибалтики, то они могут напасть на российские войска в Крыму или в Сирии. Данная стратегия может заставить противника отказаться от нападения.

Более агрессивный вариант — нападение с целью защиты союзников США на Китай или на Россию со стороны Дальнего Востока или на запад Китая.

Или США могут захватить стратегические центры тяжести, в частности аппарат госуправления.

Но данная стратегия не будет успешной, она может привести к катастрофическим последствиям, так как Россия и Китай имеют массу возможностей, чтобы дать ответный удар, в том числе и с использованием ядерного оружия.

Фото: twitter.com