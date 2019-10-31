В Японии ликвидировали пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО

В результате пожара, возникшего в замке Сюри в Японии, было уничтожено 7 строений, в том числе и главное здание комплекса.

Пожар удалось потушить только спустя 12 часов.

Что стало причиной возгорания пока не известно. Сотрудники противопожарных служб, считают, что возгорание началось в главном здании замка.

Замок Сюри в городе Наха был резиденцией монархов. Когда был точно построен замок не известно. Площадь замка составляет 46,17 тысячи кв. метров.

Замок Сюри был разрушен американской авиацией США в 1945 году. В 1992 году его восстановили. В 200 году замок Сири включили в список наследия ЮНЕСКО.

Замок будут восстанавливать.

Фото: wikidata.org