Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Запрет политрекламы в Twitter расколол американских политиков

Мир print

 30 октября основатель соцсети Twitter Джек Дорси в своем аккаунте написал о решении "прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру".

Это решение стало очередным поводом для раскола среди американских политиков.

О закипевших в Белом доме страстях рассказал сегодня ТАСС.

"Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте председателя штаба Трампа Брэда Парскейла.

По мнению представителей штаба американского президента, "тупое" решение соцсети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов. "Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн", — написал Парскейл.

Совершенно противоположенное мнение высказали в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Как следует из опубликованного сообщения штаба Байдена, его представители ценят то, что в Twitter "признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба Трампа".

"Если стоит выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы один раз", — говорится в заявлении штаба бывшего вице-президента.

Темы сша twitter трамп джозеф байден брэд парскейл запрет политрекламы
Актуальная аналитика
Формула небес
Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня
Недвижимость
Неопределенность Brexit все еще влияет на рынок элитной недвижимости Лондона
Здоровье и профилактика
Пять основных мер профилактики колоректального рака
Новости Все >
Запрет политрекламы в Twitter расколол американских политиков
Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются
Шатунов подал в суд на правообладателей песен "Ласкового мая"
Какие нововведения ждут россиян с 1 ноября
Школьница из Липецкой области заказала убийство отца и мачехи
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в семь раз
Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2020 году
Саммит АТЭС в Чили был отменен президентом страны из-за протестов
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Последние материалы
Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются
Шатунов подал в суд на правообладателей песен "Ласкового мая"
Какие нововведения ждут россиян с 1 ноября
Школьница из Липецкой области заказала убийство отца и мачехи
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в семь раз
Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас
Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня
Неопределенность Brexit все еще влияет на рынок элитной недвижимости Лондона
Пять основных мер профилактики колоректального рака
Как сэкономить на покупке квартиры
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Соломон Соловьев Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии Любовь Степушова Игорь Буккер Как трудно быть фантастом Игорь Буккер
Комментарии
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Эксперты предсказывают рост социальных протестов в России
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Зеленский рассказал, как он будет "реинтегрировать" Донбасс
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ