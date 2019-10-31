Запрет политрекламы в Twitter расколол американских политиков

30 октября основатель соцсети Twitter Джек Дорси в своем аккаунте написал о решении "прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру".

Это решение стало очередным поводом для раскола среди американских политиков.

О закипевших в Белом доме страстях рассказал сегодня ТАСС.

"Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?" — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте председателя штаба Трампа Брэда Парскейла.

По мнению представителей штаба американского президента, "тупое" решение соцсети направлено на то, чтобы заглушить голоса консерваторов. "Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн", — написал Парскейл.

Совершенно противоположенное мнение высказали в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Как следует из опубликованного сообщения штаба Байдена, его представители ценят то, что в Twitter "признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба Трампа".

"Если стоит выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы один раз", — говорится в заявлении штаба бывшего вице-президента.