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Саммит АТЭС в Чили был отменен президентом страны из-за протестов

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Чилийский лидер Себастьян Пиньера заявил, что принял непростое решение - отменить саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату. По словам президента, причиной этому стали протестные акции в стране.

"Когда у семьи проблемы, отец должен посвятить всё своё время их решению. Президент также обязан ставить интересы своего народа превыше всего. Я очень сожалению о своём решении, однако мы вынуждены отменить проведение саммита АТЭС и конференцию ООН по изменению климата", - заявил Пиньера в эфире телеканала 24horas.

Саммит АТЭС планировали провести в Сантьяго с 16 по 17 ноября. Примечательно, что этот саммит уже проводили в Сантьяго в 2004 году. Тогда мероприятие также сопровождалось протестными акциями антиглобалистов. Конференция ООН по изменению климата была запланирована на первые две недели декабря.

Темы чили атэс саммит протесты сантьяго себастьян пиньера конфереция оон по климату
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