Саммит АТЭС в Чили был отменен президентом страны из-за протестов

Чилийский лидер Себастьян Пиньера заявил, что принял непростое решение - отменить саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату. По словам президента, причиной этому стали протестные акции в стране.

"Когда у семьи проблемы, отец должен посвятить всё своё время их решению. Президент также обязан ставить интересы своего народа превыше всего. Я очень сожалению о своём решении, однако мы вынуждены отменить проведение саммита АТЭС и конференцию ООН по изменению климата", - заявил Пиньера в эфире телеканала 24horas.

Саммит АТЭС планировали провести в Сантьяго с 16 по 17 ноября. Примечательно, что этот саммит уже проводили в Сантьяго в 2004 году. Тогда мероприятие также сопровождалось протестными акциями антиглобалистов. Конференция ООН по изменению климата была запланирована на первые две недели декабря.