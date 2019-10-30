Зеленский рассказал, как он будет "реинтегрировать" Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе инвестиционного форума в Мариуполе рассказал о трех этапах для реинтеграции Донбасса в состав Украины. По его словам, первым этапом станет "прекращение горячей стадии". Зеленский утверждает, что это произойдет уже в ближайшее время.

Второй этап президент Украины назвал "временем примирения". Он утверждает, что должно пройти время, чтобы "зажили раны" и жители Донбасса смогли примириться с жителями Украины. Третьим и последним этапом должна стать "безопасная интеграция". Зеленский отметил, что ключевую роль в этом процессе должны сыграть средства массовой информации.