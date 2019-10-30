Суд Лос-Анджелеса закрыл уголовное дело против Кевина Спейси

Лос-Анджелеский суд был вынужден прекратить уголовное производство в отношении актера Кевина Спейси, которого подозревали в сексуальных домогательствах, из-за смерти истца. Представитель прокурора сообщил, что вина актера не может быть доказана без участия жертвы.

Погибший массажист утверждал, что актер сексуально домогался до него в 2016 году, когда тот приехал к нему домой на сеанс массажа. Это уже второе уголовное дело против Кевина Спейси за сексуальные домогательства. Первое было закрыто в прошлом году после того, как 21-летний истец Уильям Литтл отказался от своего иска.