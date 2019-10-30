Рик Перри заявил, что Техас мог бы обойти Россию в рейтинге экономик

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Техас мог бы превзойти Россию по экономическим показателям, если бы штат был независимым государством. По его словам, в таком случае Техас занял бы 12 место в рейтинге мировых экономик.

Глава Минэнерго США отметил, что он любит приводить этот пример для подчеркивания важности действий, которые могут предпринимать техасцы для развития энергетики и других отраслей.

"Сейчас мы живём в такое время, когда основным источником топлива становится природный газ. Устаревшие и неэффективные электростанции слишком дорого обходятся с экологической стороны. Я знаю о чём говорю, поскольку лично проводил политику отказа от устаревших технологий в энергетике на протяжении 14 лет, занимая пост губернатора Техаса", - пояснил Перри.

По словам министра, он своими глазами увидел, что окружающая среда меняется от действий человека.