Исследователи обнаружили первый авианосец, потопленный камикадзе

Исследователи обнаружили на дне Филиппинского моря первый американский авианосец, который был уничтожен японским пилотом-камикадзе. Речь идёт об авианосце "Сен Ло", который никто не видел с 1944 года. Тогда один самолет-камикадзе смог потопить авианосец США и убить 143 человека.

После этого события японское командование признало эффективность тактики камикадзе и приказало увеличить количество атак с участием самолетов-камикадзе на американские военные суда. Это повлекло гибель более 4 тысяч человек. Основные потери были понесены японскими военно-воздушными силами.

Сейчас корпус корабля лежит на глубине 4736 метров. Его удалось снять с помощью беспилотной субмарины. Авианосец обнаружила компания основателя Microsoft Пола Аллена, которая занимается поиском затонувших судов.