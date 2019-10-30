"Я не лох", розовый гроб, бунт радикалов: украинцы недовольны Зеленским

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, прошли массовые акции протеста.

Об этом сообщает украинский портал "Обозреватель".

Протесты в городе металлургов были посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии.

Как рассказал "Обозреватель" со ссылкой на местное издание 0629, к драмтеатру - месту проведения форума — активисты принесли розовый гроб с надписью "Экология", а также выставили плакаты, на которых было написано "Я ФОП, а не лох!" и баннеры "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!"

Отмечается, что среди организаторов протестной акции замечен лидер мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов.

А ближе к ночи радикалы осадили офис Зеленского в Киеве. Они устроили митинг против разведения сил в Донбассе. На площади, по данным украинского телеканала NewsOne, собралось порядка 500 националистов.

Они пришли к зданию с флагами Украины и скандировали лозунги "Нет капитуляции" и "Слава Украине", требовали инициировать уголовное производство против украинской власти по факту разведения сил в Золотом, которое они называют "капитуляцией" и "сдачей позиций".

Напомним, что во вторник, 29 октября, после многочисленных задержек всё-таки началось разведение войск в районе населённого пункта Золотое на линии соприкосновения в Донбассе. Этому предшествовал, как рассказывала Правда. ру, визит президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в жёсткую перепалку с саботирующими мирный процесс украинскими националистами. По мнению экспертов, украинский лидер во время разговора показал свою слабость. Подробнее читайте в материале на сайте.

Фото: © 0629