Заммэра Марселя по вопросам международных отношений Жан Роатта поблагодарил российского лидера Владимира Путина за действия в Сирии. С соответствующим заявлением французский чиновник выступил в администрации Москвы во время конференции, посвящённой сотрудничеству Марселя и столицы.
"Мы сейчас находимся в очень сложной ситуации, но я хочу поблагодарить Владимира Путина за его действия в Сирии. Были определенные сомнения в отношении Турции, но я хочу сказать спасибо", - пояснил Роатта.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.