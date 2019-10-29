Чиновник из Франции поблагодарил Путина за действия в Сирии

Заммэра Марселя по вопросам международных отношений Жан Роатта поблагодарил российского лидера Владимира Путина за действия в Сирии. С соответствующим заявлением французский чиновник выступил в администрации Москвы во время конференции, посвящённой сотрудничеству Марселя и столицы.