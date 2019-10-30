Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины

Разговоры вокруг разведения сил в Золотом позволяют Владимиру Зеленскому уйти от обсуждения наболевших проблем страны: потери населения, инфляции, коррупции.



А если Россия устроит Украине блокаду?

Об этом сказал в эфире программы "Точка зрения" президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

В Золотом находятся всего десять-двенадцать волонтеров, их можно было бы разогнать очень просто и быстро, но власти этого не делают, потому что очень важна "картинка" в телевизоре, отметил политолог. Эксперт полагает, что такая политика отвлечения избирателя от экономических проблем в стране будет продолжаться, пока Зеленский не выстроит вертикаль власти.

Списывать президента со счетов рано, он вполне может установить мир на Украине и сделать страну сильной, не исключено возвращение к прагматичному сотрудничеству с Россией, сказал Александр Охрименко.

По его мнению, пока конфликт в Донбассе не представляется решить в ту или иную пользу, скорее всего, он будет заморожен и разрешится через лет 25 по примеру приднестровского конфликта — путем переговоров конфликтующих сторон.

Однако это путь очень долгий, так как война унесла много жизней, а в ее основе лежат имущественные интересы украинских олигархов. Украина к тому же находится в поле геополитической борьбы, что тоже снижает шансы на достижение мира, добавил Александр Охрименко.

По его словам, попытка переформатирования власти на Украине через давление России, например, блокадой поставок энергоресурсов, приведет к дальнейшей нацификации страны и возвращению во власть Турчинова, Яценюка и им подобных.

Украинцы считают Россию агрессором, это впечатление только усилится после блокады, сказал Александр Охрименко. Эксперт возлагает надежду на действия Зеленского, который поможет украинским олигархам договориться и сам договорится с Владимиром Путиным.

Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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