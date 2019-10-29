В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit

В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.

На лицевой стороне монеты была надпись и дата выхода Британии из ЕС — 31 октября.

Но сегодня уже дата неактуальна.

Ранее планировалось выпустить к концу месяца 10 млн новых монет. Накануне появилась информация о том, что страны Евросоюза одобрили запрос Британии на отсрочку Brexit на 3 месяца.

Теперь Brexit назначен на 31 января 2020 года.

Напомним, что сначала Brexit должен был состояться 29 марта, потом дата переносилась на 12 апреля, а затем на 31 октября.

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