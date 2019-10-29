Президент Украины Владимир Зеленский выехал в район линии соприкосновения накануне ночью. Этот визит был тайный. Об этом сообщил бывший представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Роман Бессмертный. Он был возмущен безответственностью организаторов поездки украинского лидера в зону боевых действий.
"Любой военный однозначно скажет, что организаторы ночной поездки Зеленского - дураки. Президент Украины - главнокомандующий армии. Кто будет отвечать, если что-то произойдет?", - пояснил свою позицию Бессмертный.
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