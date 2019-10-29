На Украине рассказали о тайном визите Зеленского в Донбасс ночью

Президент Украины Владимир Зеленский выехал в район линии соприкосновения накануне ночью. Этот визит был тайный. Об этом сообщил бывший представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе Роман Бессмертный. Он был возмущен безответственностью организаторов поездки украинского лидера в зону боевых действий.