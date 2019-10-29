Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале процесса разведения сил в населенном пункте Золотое. По его словам, в Золотом последний раз были зафиксированы обстрелы 17 октября, то есть десять дней назад.

"Мы выдержали неделю, соответствующая информация была передана в СММ ОБСЕ. Мы дали день на подготовку и после планируем начать разведение сил. Если разведение в Золотом будет успешным - далее будет Петровское", - заявил Пристайко, находясь в Мариуполе.

Глава украинского МИД подчеркнул, что это "не просто разведение", а оговоренный заранее процесс, который контролируется ОБСЕ. Пристайко выразил надежду, что разведение сил в районе поселка Петровское начнется через 7-10 дней. Также министр напомнил, что разведение сил в Золотом - главное условие для проведение саммита "нормандской четверки".

Представители ДНР и ЛНР сообщили о готовности приступить к разведению сил, а также выпустили сигнальные ракеты. Украинская сторона также выпустила сигнальную ракету, сигнализирующие у готовности приступить к разведению сил.

(Обновлено 13:23. Добавлена информация о готовности ДНР и ЛНР к разведению сил)